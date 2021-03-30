تعرف على فوائد اللبن الزبادي في تقوية المناعة

ننشر لكم في الطور التالية أهم الفوائد التي تكمن في اللبن الزبادي والتي تعمل على تقوية المناعة، لذا يفضل تناول الزبادي أكثر من مرتين في الأسبوع، لأن هنا يقلل خطر إصابة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن أبرز فوائد اللبن الزبادي في تقوية المناعة ما يلي:





- يحتوي الزبادي على معادن الكالسيوم والبوتاسيوم، وكمية السعرات الحرارية الموجودة فيه قليلة نسبياً.





- يعتبر الزبادي من الأطعمة الضرورية لتقوية المناعة بسبب احتوائه على البكتيريا المفيدة لصحة المعدة والأمعاء.





- وفقاً لعدة دراسات اعتبرت أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين من اللبن الزبادي يومياً لمدة 3 أشهر لديهم مستويات أعلى من خلايا المناعة، مقارنة مع أولئك الذين لا يتناولون اللبن الزبادي.





- يساعد اللبن الزبادي في توفير مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تفيد الجسم مثل فيتامين B6 وفيتامين B 12 وحمض الفوليك وفيتامين K.





- يساعد في التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.





- الوقاية من أمراض القلب وبعض العيوب التي قد تصيب الأنبوب العصبي.





- يقوم بتنظيم مستوى ضغط الدم والأيض ويحمي العظام.