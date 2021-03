ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن فيلم ديزني Raya And The Last Dragon نجح في تصدر شباك التذاكر الداخلي بأمريكا لثلاث أسابيع متتالية.



وفيما يخص فيلم Nobody فقد حقق داخل أمريكا فقط خلال الاسبوع الماضي إيرادات 6.7 مليون دولار.



نجح فيلم Nobody للنجم بوب أودينكريك، في تصدر شباك التذاكر الأمريكي خلال الاسبوع الماضي، متغلبًا على فيلم ديزني Raya And The Last Dragon.