سباستيان ستان يعلن عن شرطه لتجسيد هذه الشخصية من أفلام STAR WARS



ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن سباستيان اشترط أولا موافقة النجم مارك هامل، الذي جسد الشخصية في سن الشباب حين طرحت أولى أفلام السلسلة مطلع الثمانينيات.



وعرف ستان بتجسيده لشخصية باكي بارنز من عالم مارفل السينمائي.



في حوار جديد له، كشف النجم الكبير سباستيان ستان، عن الشرط الذي يجب تحقيقه قبل تجسيده لشخصية لوك سكاي ووكر في شبابه من عالم ستار وورز الشهير.