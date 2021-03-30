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موعد مباراة هولندا ضد جبل طارق في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:30 ص
منتخب هولندا
منتخب هولندا
أحمد عصام
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يواجه منتخب هولندا نظيره جبل طارق، اليوم الثلاثاء 30 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وستقام المباراة بين هولندا وجبل طارق في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل منتخب هولندا في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بعد الفوز على لاتفيا والهزيمة أمام تركيا، بينما يحل جبل طارق في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

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هولندا منتخب هولندا رياضة جبل طارق اخبار الرياضة

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