أصدرت منظمة "مساعدة السجناء السياسيين"، اليوم الثلاثاء، بيانًا أعلنت فيه عن "مقتل أكثر من 500 مدني على أيدي قوات الأمن في ميانمار، منذ اعتقال زعيمة البلاد في 1 فبراير الماضي.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "لقد وثقنا 510 حالات وفاة"، محذرة من أن عدد القتلى "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير"، فيما لا يزال المئات ممن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين، في حين جاء هذا الإعلان بعد إدانة الأسرة الدولية القمع الدموي الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار، حيث شهدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت أكبر عدد من الضحايا منذ الانقلاب، إذ تخطت حصيلة القتلى المدنيين أكثر من 120 قتيلا، بينهم نحو 7 أطفال، وفقا للجمعية.