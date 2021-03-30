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حقيقة رحيل "المشاغب" عن الأهلي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التى تتردد بشأن رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد قرر تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

وكان كهربا قد رفض مصافحة موسيمانى عقب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بالدوري، وتعامله بطريقة غير لائقة مع مدربه فى غرفة خلع الملابس.

وأكد المصدر، أن بيتسو موسيماني لم يحدد أي شئ بشأن الإستغناء عن محمود كهربا فى نهاية الموسم، وكل ما قيل فى هذا السياق ليس له أى أساس من الصحة.

وأشار المصدر، أن كهربا سيعود للتدريبات الجماعية مع الفريق بعد لقاء المريخ السوداني، وهناك استقرار على مشاركته فى المباريات ولا توجد نية لتجميد اللاعب.

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محمود عبد المنعم كهربا الاهلي اخبار الرياضة

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