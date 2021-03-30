Advertisements

بريطانيا تركز على تطعيم جميع سكانها قبل مشاركة اللقاح مع الدول الأخرى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا تركز على تطعيم جميع سكانها البالغين قبل أن تتمكن من توفير جرعات فائضة للآخرين مثل أيرلندا.

وأضاف كوارتنج لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن تركيزنا يجب أن ينصب على محاولة الحفاظ على سلامة بريطانيا، ونريد العمل بشكل تعاوني أيضًا مع الدول الأخرى، لكن الأولوية الرئيسية هي إطلاق اللقاح". واضاف "إذا كان هناك فائض في جرعات اللقاح، فيمكننا مشاركتها ولكن لا توجد فوائض في الوقت الحالي، فلا يزال لدينا عدد كبير لحمايته."

وكان قد أعلن جونسون عن إغلاق وطني ثالث في إنجلترا في 4 يناير، لكنه قال إنه يخطط للمضي قدمًا في طريق "حذر ولا رجعة فيه" للخروج من القيود، مدعومًا بإطلاق سريع للقاحات COVID-19. ويتناقض هذا مع كثير من دول أوروبا، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا الموجة الثالثة من حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد ودخول المستشفيات.

وحذر جونسون أيضًا من أن متغيرات فيروس كورونا تشكل خطرًا على طرح اللقاح في بريطانيا، وهو رابع أسرع اللقاحات في العالم بعد إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتشيلي.

قال جونسون: "يجب أن نظل حذرين، مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء أوروبا والمتغيرات الجديدة التي تهدد طرح لقاحنا.. على الرغم من تسهيلات اليوم، يجب على الجميع الاستمرار في الالتزام بالقواعد وتذكر اليدين والوجه والتباعد الاجتماعي والتقدم للحصول على لقاح عند الاستدعاء."

من يوم الاثنين، يمكن أن يجتمع ما يصل إلى ستة أشخاص أو أسرتين في إنجلترا في الخارج، بينما يمكن استخدام المرافق الرياضية الخارجية مثل حمامات السباحة وملاعب التنس وكرة السلة مع وجود حدود للتواصل الاجتماعي. لكن التغييرات الأكثر جوهرية، بما في ذلك إعادة فتح أماكن البيع بالتجزئة والضيافة الخارجية غير الضرورية، لن تتم حتى 12 أبريل على أقرب تقدير، مع إغلاق أماكن الترفيه الداخلية حتى 17 مايو على الأقل.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بريطانيا القاح

أخبار تهمك

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 3 ساعات

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ 41 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعة و 11 دقيقة

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 13 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير بريطاني يرفض "القلق" بسبب تقرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

محاولة أخيرة لاحياء اقتراح بريطاني للتوصل الى صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

الكويت تعلن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكورونا

"موديرنا": لقاحنا المضاد لكورونا فعال في مواجهة السلالة المتحورة

بريطانيا تعلن تلقي أكثر من 20 مليون شخص جرعة كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

08:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان