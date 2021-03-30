بريطانيا تركز على تطعيم جميع سكانها قبل مشاركة اللقاح مع الدول الأخرى

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا تركز على تطعيم جميع سكانها البالغين قبل أن تتمكن من توفير جرعات فائضة للآخرين مثل أيرلندا.





وأضاف كوارتنج لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن تركيزنا يجب أن ينصب على محاولة الحفاظ على سلامة بريطانيا، ونريد العمل بشكل تعاوني أيضًا مع الدول الأخرى، لكن الأولوية الرئيسية هي إطلاق اللقاح". واضاف "إذا كان هناك فائض في جرعات اللقاح، فيمكننا مشاركتها ولكن لا توجد فوائض في الوقت الحالي، فلا يزال لدينا عدد كبير لحمايته."





وكان قد أعلن جونسون عن إغلاق وطني ثالث في إنجلترا في 4 يناير، لكنه قال إنه يخطط للمضي قدمًا في طريق "حذر ولا رجعة فيه" للخروج من القيود، مدعومًا بإطلاق سريع للقاحات COVID-19. ويتناقض هذا مع كثير من دول أوروبا، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا الموجة الثالثة من حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد ودخول المستشفيات.





وحذر جونسون أيضًا من أن متغيرات فيروس كورونا تشكل خطرًا على طرح اللقاح في بريطانيا، وهو رابع أسرع اللقاحات في العالم بعد إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتشيلي.





قال جونسون: "يجب أن نظل حذرين، مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء أوروبا والمتغيرات الجديدة التي تهدد طرح لقاحنا.. على الرغم من تسهيلات اليوم، يجب على الجميع الاستمرار في الالتزام بالقواعد وتذكر اليدين والوجه والتباعد الاجتماعي والتقدم للحصول على لقاح عند الاستدعاء."





من يوم الاثنين، يمكن أن يجتمع ما يصل إلى ستة أشخاص أو أسرتين في إنجلترا في الخارج، بينما يمكن استخدام المرافق الرياضية الخارجية مثل حمامات السباحة وملاعب التنس وكرة السلة مع وجود حدود للتواصل الاجتماعي. لكن التغييرات الأكثر جوهرية، بما في ذلك إعادة فتح أماكن البيع بالتجزئة والضيافة الخارجية غير الضرورية، لن تتم حتى 12 أبريل على أقرب تقدير، مع إغلاق أماكن الترفيه الداخلية حتى 17 مايو على الأقل.







