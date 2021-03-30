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غرباوي: جنوب الوادي تحصد المركز الثالث في مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:45 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة فازت بالمركز الثالث في مجال المسرح والفنون التعبيرية في مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أن منتخب المسرح بالجامعة حصل على أفضل سينوغرافيا على مستوى الجامعات المصرية عن عرض " حيضان الدم "، كما حصل الطالب محمد قناوي على المركز الثالث لجائزة افضل ممثل في مجال المسرح.

وهنأ رئيس الجامعة منتخب المسرح بالجامعة على تحقيق هذا الفوز وأكد على ان الطلاب المتميزين علميًا وثقافيًا وفنيًا هم خير سفراء عن الجامعة.

الجدير بالذكر أن مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث نفذته الادارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة (1500) طالب وطالبة من (16) جامعة مصرية.

ومن ناحية أخرى واصل طلاب الجامعة مشاركتهم الفعالة في مسابقة مهرجان ابداع"9" حيث شارك الطالب مصطفى حسانين الغول بالفرقة الثالثة بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والطالبة أمنيه عبدالمنعم محمد عبدالمنعم بالفرقة الرابعة بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال في مسابقة المراسل التليفزيوني.

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