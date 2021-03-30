كوريا الشمالية تصف زعيم الجارة الجنوبية بأنه "ببغاء أمريكا"

وصفت كوريا الشمالية رئيس جارتها الجنوبية بأنه "ببغاء ربته أمريكا"، اليوم الثلاثاء، مستأنفة الخطاب الساخر لعلامتها التجارية ضد منافسيها وسط تجدد العداوات في شبه الجزيرة الكورية.





أصدرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أحدث خطاب شفهي بعد أن انتقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأسبوع الماضي. وقالت إن تعليقات مون "غير المنطقية والوقحة" تعكس الموقف الأمريكي. وقال كيم يو جونغ في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية "بالكاد يمكننا قمع الدهشة من وقاحته..لا يمكنه أن يشعر بالأسف لأن أمريكا قامت بتربيته كببغاء ".





وقد أعربت وزارة التوحيد في سيول عن "أسفها الشديد" إزاء بيانها، قائلة إنه يجب أن تلتزم الكوريتين "بقواعد الحد الأدنى من الآداب تحت أي ظرف من الظروف".





استمتعت كيم يو جونغ ذات مرة بصورة "رسول السلام" في كوريا الجنوبية بعد أن زارت سيول ونقلت دعوة شقيقها إلى مون لزيارة بيونغ يانغ في أوائل عام 2018. ولكن منذ أن توترت العلاقات مرة أخرى لاحقًا، أخذت زمام المبادرة في الخطاب المناهض لسيول.





أدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صاروخين باليستيين في البحر، في أول اختبار من نوعه للأسلحة منذ عام. جادلت كوريا الشمالية بأن لديها حقوقًا سيادية لإجراء مثل هذه الاختبارات على الأسلحة للتعامل مع التهديدات العسكرية الأمريكية. لكن تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي الصواريخ الباليستية والتجارب النووية التي تجريها كوريا الشمالية والتي يقولون إنها تشكل تهديدًا للسلام الدولي.





يوم السبت، وصف ري بيونغ تشول، النائب الأعلى لكيم جونغ أون، انتقادات الرئيس جو بايدن لتجارب كوريا الشمالية الصاروخية بأنها استفزاز وتعدي على حق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس. وقال ري إنه "منطق شبيه بمنطق العصابات" بالنسبة لواشنطن أن تنتقد عمليات إطلاق كوريا الشمالية بينما اختبرت الولايات المتحدة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بحرية.





لكوريا الشمالية تاريخ في استخدام الإهانات القاسية الملونة ضد خصومها. في عام 2019، وصفت كوريا الشمالية بايدن، الذي كان آنذاك مرشحًا للرئاسة، بـ "الكلب المسعور" و"الأحمق " عندما انتقدت تعليقاته حول قيادتها.



