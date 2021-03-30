Advertisements

كوريا الشمالية تصف زعيم الجارة الجنوبية بأنه "ببغاء أمريكا"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:53 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
وصفت كوريا الشمالية رئيس جارتها الجنوبية بأنه "ببغاء ربته أمريكا"، اليوم الثلاثاء، مستأنفة الخطاب الساخر لعلامتها التجارية ضد منافسيها وسط تجدد العداوات في شبه الجزيرة الكورية.

أصدرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أحدث خطاب شفهي بعد أن انتقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأسبوع الماضي. وقالت إن تعليقات مون "غير المنطقية والوقحة" تعكس الموقف الأمريكي. وقال كيم يو جونغ في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية "بالكاد يمكننا قمع الدهشة من وقاحته..لا يمكنه أن يشعر بالأسف لأن أمريكا قامت بتربيته كببغاء ".

وقد أعربت وزارة التوحيد في سيول عن "أسفها الشديد" إزاء بيانها، قائلة إنه يجب أن تلتزم الكوريتين "بقواعد الحد الأدنى من الآداب تحت أي ظرف من الظروف".

استمتعت كيم يو جونغ ذات مرة بصورة "رسول السلام" في كوريا الجنوبية بعد أن زارت سيول ونقلت دعوة شقيقها إلى مون لزيارة بيونغ يانغ في أوائل عام 2018. ولكن منذ أن توترت العلاقات مرة أخرى لاحقًا، أخذت زمام المبادرة في الخطاب المناهض لسيول.

أدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صاروخين باليستيين في البحر، في أول اختبار من نوعه للأسلحة منذ عام. جادلت كوريا الشمالية بأن لديها حقوقًا سيادية لإجراء مثل هذه الاختبارات على الأسلحة للتعامل مع التهديدات العسكرية الأمريكية. لكن تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي الصواريخ الباليستية والتجارب النووية التي تجريها كوريا الشمالية والتي يقولون إنها تشكل تهديدًا للسلام الدولي.

يوم السبت، وصف ري بيونغ تشول، النائب الأعلى لكيم جونغ أون، انتقادات الرئيس جو بايدن لتجارب كوريا الشمالية الصاروخية بأنها استفزاز وتعدي على حق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس. وقال ري إنه "منطق شبيه بمنطق العصابات" بالنسبة لواشنطن أن تنتقد عمليات إطلاق كوريا الشمالية بينما اختبرت الولايات المتحدة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بحرية.

لكوريا الشمالية تاريخ في استخدام الإهانات القاسية الملونة ضد خصومها. في عام 2019، وصفت كوريا الشمالية بايدن، الذي كان آنذاك مرشحًا للرئاسة، بـ "الكلب المسعور" و"الأحمق " عندما انتقدت تعليقاته حول قيادتها.

يقول بعض الخبراء إن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية واللغة القاسية تهدف إلى زيادة الضغط على إدارة بايدن أثناء تشكيل سياستها تجاه كوريا الشمالية. ويقولون إن كوريا الشمالية تريد في النهاية أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات عن كوريا الشمالية بينما تقبلها كدولة تمتلك أسلحة نووية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية صواريخ نوورية بايدن امريكا

أخبار تهمك

ردود فعل قوية بعد إعلان مانشستر سيتي رحيل أجويرو

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حقيقة رحيل "المشاغب" عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 11 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ ساعة و 15 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

كوريا الشمالية تختبر نظام إطلاق الصواريخ الجديد

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى والجنوبية تحذر من المستقبل

واشنطن تطالب كوريا الشمالية بـ"الكف عن الاستفزازات" بعد إطلاق الصواريخ

أمريكا تطالب كوريا الشمالية بالالتزام بالمفاوضات النووية

اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

الدبلوماسية الأمريكية الكورية الشمالية قد تُحسم في الأسابيع المقبلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

08:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان