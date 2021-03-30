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ردود فعل قوية بعد إعلان مانشستر سيتي رحيل أجويرو

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:03 ص
اجويرو
اجويرو
وكالات
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل نجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بعد نهاية عقده الموسم الجاري.

وجاءت ردود الفعل قوية من جانب عدد من نجوم كرة القدم العالميين والشخصيات الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة ونرصد منها:

ميكا ريتشاردز مدافع مانشستر سيتي السابق:

محبط بشدة، تقريباً أفضل مهاجم على الاطلاق ظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، أضعه إلى جانب آلان شيرر، وتييري هنري، ضمن أفضل ثلاثة بالنسبة لي.

رأيت مؤشرات على حدوث ذلك في بداية هذا الموسم، أعلم أنه يعاني من مشكلات في الركبة، وبعض الأمور، لكن حتى عندما يكون لائقاً فإنه لا يلعب في التشكيلة الأساسية.

بول ديكوف مهاجم مانشستر سيتي السابق:

من بين الأفضل هنا، ويحمل لقب الهداف التاريخي للنادي، من أول دقيقة حضر فيها في 2011، عندما سجل هدفين أمام سوانزي، ونحن ندرك أنه صاحب موهبة استثنائية.

وكان يجب تكريمه مثل ديفيد سيلفا، وفينسن كومباني، والسماح ببقائه في النادي أطول فترة ممكنة، هو ليس فقط من عظماء مانشستر سيتي بل من أعظم لاعبي الدوري الممتاز على مدار تاريخه وهو بهذه الجودة.

خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي:

مساهمة سيرجيو مع مانشستر سيتي على مدى السنوات العشر الماضية لا يمكن التقليل منها، ستبقى أسطورته محفورة بشكل لا يمحى في ذكريات كل عاشق للنادي، ولكرة القدم بوجه عام.

هذه ليست اللحظة المناسبة لخطاب وكلمات الوداع، لا يزال بوسعنا تحقيق الكثير في المباريات المتبقية من الموسم مع سيرجيو، ونحن نتطلع إلى إسهاماته في التحديات المقبلة.

روبي فاولر مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق:

يستحق بعض اللاعبين كل الثناء الذين يحصلوه عليه، ونحن سنفتقد متابعة هذا الأسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاري لينيكر مهاجم إنجلترا السابق:

منح مشجعي كرة القدم في البلاد الكثير ليتذكروه، الأهداف والمكر وأعظم لحظات الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب بشكل رائع، وكل التمنيات الجيدة له في المستقبل، شكرا له على كل شيء، وأتمنى له كل التوفيق.

مايكل أوين مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق:

هو من بين الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سيرجيو أغويرو يستعد للرحيل عن مانشستر سيتي في نهاية الموسم، ما أجمل هذا اللاعب، كان من الممتع متابعته.

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رياضة الدورى الإنجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اجويرو

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