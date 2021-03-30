عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

انتقد عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الفارس الأبيض، وذلك بعد ظهوره في قناة "أون تايم سبورتس"، رفقة أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة..





وقال عفت نصار، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"عماد عبد العزيز، من غير ما ياخذ اسم رئيس النادي معاه"، مضيفًا :"رئيس الزمالك ويطلع معاه المدرب العام (كبيرة أوي)".





وأضاف :"كيف لرئيس الزمالك، يظهر في قناة أخرى غير قناة النادي وبدون مقابل مادي، وكل حديثه عن الأمور السلبية في النادي"، مضيفًا :"الزمالك حاليًا أصبح يعاني من مشاكل في كل حاجة مادية ومعنوية، المدربين لم يقبضوا منذ فترة طويلة".