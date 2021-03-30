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عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:04 ص
محمد زكي
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انتقد عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الفارس الأبيض، وذلك بعد ظهوره في قناة "أون تايم سبورتس"، رفقة أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة..
وقال عفت نصار، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"عماد عبد العزيز، من غير ما ياخذ اسم رئيس النادي معاه"، مضيفًا :"رئيس الزمالك ويطلع معاه المدرب العام (كبيرة أوي)".
وأضاف :"كيف لرئيس الزمالك، يظهر في قناة أخرى غير قناة النادي وبدون مقابل مادي، وكل حديثه عن الأمور السلبية في النادي"، مضيفًا :"الزمالك حاليًا أصبح يعاني من مشاكل في كل حاجة مادية ومعنوية، المدربين لم يقبضوا منذ فترة طويلة".
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