Advertisements

أحمد عبد الله محمود يستعيد ذكريات طفولته مع والده الراحل ويُعلق :"وحشني الكلام معاك"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
استعاد الفنان أحمد عبد الله محمود ذكريات طفولته مع والده الفنان الراحل عبد الله محمود، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان أحمد عبد الله محمود صورة له مع والده الراحل من مرحلة طفولته، وعلق عليها قائلاً:"بحب بصتك ليا، ووحشني الكلام معاك قوى يا ضهرى".

وفي سياق آخر، يشارك أحمد عبد الله محمود في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النمر"، وهو بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، محمد مهران، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي.
أحمد عبد الله محمود يستعيد ذكريات طفولته مع والده الراحل ويُعلق :وحشني الكلام معاك
أحمد عبد الله محمود يستعيد ذكريات طفولته مع والده الراحل ويُعلق :"وحشني الكلام معاك"
أحمد عبد الله محمود يستعيد ذكريات طفولته مع والده الراحل ويُعلق :"وحشني الكلام معاك"
أحمد عبد الله محمود يستعيد ذكريات طفولته مع والده الراحل ويُعلق :"وحشني الكلام معاك"
أحمد عبد الله محمود يستعيد ذكريات طفولته مع والده الراحل ويُعلق :"وحشني الكلام معاك"

أخبار تهمك

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 5 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ ساعة و 17 دقيقة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 10 ساعات

ردود فعل قوية بعد إعلان مانشستر سيتي رحيل أجويرو

منذ ساعة و 18 دقيقة

حقيقة رحيل "المشاغب" عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

08:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان