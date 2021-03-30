أحمد عبد الله محمود يستعيد ذكريات طفولته مع والده الراحل ويُعلق :"وحشني الكلام معاك"

استعاد الفنان أحمد عبد الله محمود ذكريات طفولته مع والده الفنان الراحل عبد الله محمود، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر الفنان أحمد عبد الله محمود صورة له مع والده الراحل من مرحلة طفولته، وعلق عليها قائلاً:"بحب بصتك ليا، ووحشني الكلام معاك قوى يا ضهرى".



وفي سياق آخر، يشارك أحمد عبد الله محمود في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النمر"، وهو بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، محمد مهران، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي.