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صحتك غالية علينا قوافل طبية من جامعتي الأزهر والزقازيق بمدينتى الغردقة والشلاتين للكشف بالمجان على المواطنين(صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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تجرى قافلة طبية تابعة لجامعة الأزهر الكشف الطبى على أهالى مدن جنوب البحر الأحمر بالوحدات الصحية بحلايب وأبو رماد ومستشفى الشلاتين المركزي، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث بدأت القافلة عملها السبت وتنتهى الأربعاء المقبل.


وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القافلة الطبية العلاجية التى أوفدتها جامعة الأزهر، بها أساتذة من كلية الطب جامعة الأزهر بدأت عمليها منذ السبت الماضى بمستشفى الشلاتين والوحدة الصحية بحلايب وأبو رماد لمدة أسبوع، وتم الكشف فى أول يومين لها على 2800 حالة بوحدتى حلايب وأبورماد والشلاتين.


وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه جاء تنظيم القافلة فى إطار التعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب بجامعة الأزهر، وتضم القافلة تخصصات الباطنة -العظام - الرمد - الجلدية - أنف وأذن- أطفال - جراحة عامة - مسالك - أسنان - جراحة أوعية دموية - نسا وتوليد - مخ وأعصاب، أطفال وجراحة الأطفال، أشعة، وتحاليل.

واةضح وكيل وزارة الصحة، أسفرت جهود القافلة فى اليوم الأول عن الكشف الطبى بوحدتى ابورماد وحلايب على 1451حالة، وتم إجراء 85 فحص معملى وتم إجراء تحويل لعدد 45 حالة لمستشفى الشلاتين المركزى لاستكمال باقى الفحوصات وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأشار "مرعى" فى اليوم الثانى تم الكشف الطبى على 1344 حالة بوحدتى أبو رماد وحلايب، كما تم إجراء فحص معملى لعدد 67 حالة وتم إجراء تحويل لعدد 33 حالة لمستشفى الشلاتين المركزى لاستكمال باقى الفحوصات وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه توجد بمدينة الغردقة بالمستشفى العام بالغردقة اطباء من جامعة الزقازيق والأزهر للكشف الطبى على المواطنين بالمجان والتى من المقرر أن يستمروا فى الكشف على المواطنين حتى الخميس المقبل 1 ابريل القادم.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تواجد أطباء جامعة الازهر بمستشفى الشلاتين طبقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ومديرية الصحة، مشيرًا إن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر الجديدة ستنطلق يوم الاربعاء المقبل من قرى جنوب البحر الأحمر.
صحتك غالية علينا قوافل طبية من جامعتي الأزهر والزقازيق بمدينتى الغردقة والشلاتين للكشف بالمجان على المواطنين(صور)
صحتك غالية علينا قوافل طبية من جامعتي الأزهر والزقازيق بمدينتى الغردقة والشلاتين للكشف بالمجان على المواطنين(صور)
صحتك غالية علينا قوافل طبية من جامعتي الأزهر والزقازيق بمدينتى الغردقة والشلاتين للكشف بالمجان على المواطنين(صور)
صحتك غالية علينا قوافل طبية من جامعتي الأزهر والزقازيق بمدينتى الغردقة والشلاتين للكشف بالمجان على المواطنين(صور)
صحتك غالية علينا قوافل طبية من جامعتي الأزهر والزقازيق بمدينتى الغردقة والشلاتين للكشف بالمجان على المواطنين(صور)
صحتك غالية علينا قوافل طبية من جامعتي الأزهر والزقازيق بمدينتى الغردقة والشلاتين للكشف بالمجان على المواطنين(صور)
صحتك غالية علينا قوافل طبية من جامعتي الأزهر والزقازيق بمدينتى الغردقة والشلاتين للكشف بالمجان على المواطنين(صور)
صحتك غالية علينا قوافل طبية من جامعتي الأزهر والزقازيق بمدينتى الغردقة والشلاتين للكشف بالمجان على المواطنين(صور)

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