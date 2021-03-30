Advertisements

تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-3-2021 بمحافظة البحر الأحمر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
تشهد محافظة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، حالة من انخفاض درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما تشهد عدد من مدن المحافظة، موجة من الرياح الشديدة، خاصةً المدن الشمالية مدينتى الغردقة ورأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

أما بالنسبة لساعات الليل، فإنه يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لوضع الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، فإنهما يشهدان اضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 لـ65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار.

أخبار تهمك

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

ردود فعل قوية بعد إعلان مانشستر سيتي رحيل أجويرو

منذ ساعة و 16 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 14 ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل "المشاغب" عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

08:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان