تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-3-2021 بمحافظة البحر الأحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، حالة من انخفاض درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.



كما تشهد عدد من مدن المحافظة، موجة من الرياح الشديدة، خاصةً المدن الشمالية مدينتى الغردقة ورأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.



حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.



أما بالنسبة لساعات الليل، فإنه يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.



وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لوضع الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، فإنهما يشهدان اضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 لـ65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار.