دمشق تعلن آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس السوري بعد إصابته بكورونا

أعلنت السلطات السورية، صباح اليوم الثلاثاء، تعافي الرئيس بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا، وعودتهما لمزاولة عملهما بشكل طبيعي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية، بإصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وقد ذكرت وزارة الصحة السورية، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 11138 إصابة بينها 5192 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 51 مصابا بالفيروس.

ولفت الصحة السورية، إلى أن معظم الإصابات الجديدة تركزت في محافظة حمص التي سجلت 25 إصابة جديدة تلتها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، ثم طرطوس بـ 17 إصابة.