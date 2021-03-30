وكيل الصحة بالبحر الأحمر يعلن توفير جهاز pcr لمعمل سفاجا



استكمل الدكتور علاء عيد مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية والامراض المتوطنة والدكتور عصام اسماعيل المدير التنفيذي للبرنامج الموسع للتطعيمات والدكتور مجدى شرف عضو من منظمة الصحة العالمية جولتهم ليتفقدوا اعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يرافقهم الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وبحضور الدكتوره نرمين ناجي مدير الطب الوقائى.



وقاموا باستكمال جولتهم بتفقد أعمال الحملة بمدينة سفاجا لمتابعة اعمال تطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال وخطة العمل بها، والتأكد من التدريب الجيد للفرق الثابتة والمتحركة، ومتابعة عمل الفرق الإشرافية والمشرف اللصيق والعمل من منزل لمنزل، ووضع العلامات الإرشادية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ومن وصول الخدمة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالحملة وقام سيادته بتطعيم احد الاطفال تشجيعا للفرق المتحركة.





كما تفقد الأعمال الوقائية بوحدة سفاجا الصحية ومستشفى سفاجا وكذلك الفرق المتحركة بسفاجا البلد.



ثم قام بتفقد معمل ال PCR الجديد بالاداره الصحية بسفاجا لتحليل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 واشاد بالخدمة المقدمة والتأكد من الالتزام بسياسات مكافحة العدوى وتطبيق معايير الجودة.



ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص، ل"لفجر"، أن الدكتور علاء عيد مساعد وزيرة الصحة، وافق على توفير جهاز pcr لمعمل سفاجا، موضحًا أنه أثنى على جهود الاطقم الطبية بالمعمل.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن وزارة الصحة تسعى دائمًا لتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية لجميع المستشفيات والقطاعات الصحية بالمحافظة.