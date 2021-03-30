Advertisements

وكيل الصحة بالبحر الأحمر يعلن توفير جهاز pcr لمعمل سفاجا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements

استكمل الدكتور علاء عيد مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية والامراض المتوطنة والدكتور عصام اسماعيل المدير التنفيذي للبرنامج الموسع للتطعيمات والدكتور مجدى شرف عضو من منظمة الصحة العالمية جولتهم ليتفقدوا اعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يرافقهم الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وبحضور الدكتوره نرمين ناجي مدير الطب الوقائى.

وقاموا باستكمال جولتهم بتفقد أعمال الحملة بمدينة سفاجا لمتابعة اعمال تطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال وخطة العمل بها، والتأكد من التدريب الجيد للفرق الثابتة والمتحركة، ومتابعة عمل الفرق الإشرافية والمشرف اللصيق والعمل من منزل لمنزل، ووضع العلامات الإرشادية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ومن وصول الخدمة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالحملة وقام سيادته بتطعيم احد الاطفال تشجيعا للفرق المتحركة.


كما تفقد الأعمال الوقائية بوحدة سفاجا الصحية ومستشفى سفاجا وكذلك الفرق المتحركة بسفاجا البلد.

ثم قام بتفقد معمل ال PCR الجديد بالاداره الصحية بسفاجا لتحليل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 واشاد بالخدمة المقدمة والتأكد من الالتزام بسياسات مكافحة العدوى وتطبيق معايير الجودة.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص، ل"لفجر"، أن الدكتور علاء عيد مساعد وزيرة الصحة، وافق على توفير جهاز pcr لمعمل سفاجا، موضحًا أنه أثنى على جهود الاطقم الطبية بالمعمل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن وزارة الصحة تسعى دائمًا لتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية لجميع المستشفيات والقطاعات الصحية بالمحافظة.

أخبار تهمك

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 11 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 10 ساعات

ردود فعل قوية بعد إعلان مانشستر سيتي رحيل أجويرو

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة رحيل "المشاغب" عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 14 ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

08:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان