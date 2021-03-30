وفاة والد الممثل الشهير راسل كرو





رحل عن عالمنا صباح اليوم جون ألكسندر كرو، والد الممثل الشهير راسل كرو، الحاصل على جائزة الأوسكار، وذلك بمنزله في أستراليا عن عمر ناهز 85 عامًا، وأعلن نجله عن خبر وفاته، وذلك من خلال حسابه الشخصي موقع "تويتر".



كتب راسل كرو تغريدة جديدة قال فيها:" رحل رجلي العزيز، والدي الجميل، ألطف الرجال".



وفي سياق آخر، يُواصل الممثل راسل كرو حاليًا تصوير مشاهده في فيلمه الجديد Thor: Love and Thunder، بمشاركة كريستيان بيل، ناتالي بورتمان، كريس هيمسورث، كريس برات، وعدد كبير من النجوم