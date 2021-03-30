تشجيعًا للفرق المتحركة.. مساعد وزيرة الصحة يحرص على تطعيم أحد الأطفال بسفاجا ضد شلل الأطفال (صور)

حرص الدكتور علاء عيد مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية والامراض المتوطنة، خلال جولته بمدينة سفاجا، لتفقد القطاعات الصحية، على تطعيم أحد الأطفال بسفاجا ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.



وأجر مساعد وزيرة الصحة، جولة تفقدية للاطمئنان على أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يرافقه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وبحضور الدكتوره نرمين ناجي مدير الطب الوقائى.



وقاموا باستكمال جولتهم بتفقد أعمال الحملة بمدينة سفاجا لمتابعة اعمال تطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال وخطة العمل بها، والتأكد من التدريب الجيد للفرق الثابتة والمتحركة، ومتابعة عمل الفرق الإشرافية والمشرف اللصيق والعمل من منزل لمنزل، ووضع العلامات الإرشادية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ومن وصول الخدمة للمواطنين وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالحملة وقام بتطعيم احد الاطفال تشجيعا للفرق المتحركة.



