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البدري يعلن عن خطوته القادمة قبل تصفيات كأس العالم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:33 ص
حسام البدري
حسام البدري
أشرف عبد الناصر
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عبر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن سعادته بعد الفوز على جزر القمر في تصفيات أمم 2022.

وأضاف البدري في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :  "الفوز على جزر القمر معنوياً  في المقام الأول للخروج من مباراة كينيا الماضية والتي لم أكن راضياً عن آداء اللاعبين خلالها" .

واختتم البدري : "سنعقد جلسة مع اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ، لمناقشة تفاصيل المعسكر المقبل الخاص بالإستعدادات لتصفيات كأس العالم التي ستنطلق في يونيو 2021" .

وحقق المنتخب الوطني الأول الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2022.

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