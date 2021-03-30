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موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبرج في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره لوكسمبرج، اليوم الثلاثاء 30 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وستقام المباراة بين البرتغال ولوكسمبرج في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما يحل منتخب لوكسمبرج في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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رياضة البرتغال ولوكسمبرج البرتغال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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