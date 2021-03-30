البرلمان الصيني يوافق بالإجماع على خطة إصلاح النظام الانتخابي لهونج كونج

وافق البرلمان الصيني، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على خطة إصلاح النظام الانتخابي لهونج كونج، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، وافق البرلمان الصيني، على مسودة قرار لتغيير النظام الانتخابي في هونج كونج وتقليص التمثيل الديمقراطي في مؤسسات المدينة وإدخال آلية لفحص ولاء السياسيين لبكين.

هذه الإجراءات هي جزء من جهود بكين لتعزيز قبضتها الاستبدادية المتزايدة على المركز المالي العالمي، بعد فرض قانون الأمن القومي الشامل في يونيو، والذي يرى النقاد أنه أداة لسحق المعارضة. وترد بكين على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ في عام 2019، والتي اعتبرتها تهديدًا للأمن القومي الصيني. منذ ذلك الحين، تم إرسال معظم السياسيين والناشطين الديمقراطيين البارزين إلى السجن أو في المنفى الذاتي.

تقضي التغييرات عمليا على أي احتمال للمعارضة أن تؤثر على نتيجة الانتخابات في المستعمرة البريطانية السابقة، التي جاءت عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997 مع وعد بدرجة عالية من الحكم الذاتي. ويقول المحللون إن المطلب الشامل لـ "الوطنية" يزيد من خطر أن يبدأ السياسيون في التنافس على من هو أكثر ولاءً لبكين، بدلًا من من لديه أفكار أفضل حول كيفية حكم المدينة.