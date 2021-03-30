



مجلة عروض كارفور مصر شهر رمضان 2021 خصومات هائلة تصل لـ 50%





مجلة عروض كارفور مصر شهر رمضان 2021، يشهد الأن محرك البحث من قبل المصريين في كافة محافظات مصر عن مجلة العروض الخاصة بشهر رمضان المبارك التي تم طرحها حاليا من يوم 24 مارس الجاري والذي يستمر حتى 4 أبريل 2021، وذلك حتى يتمكن المواطنين في خلال هذة الفترة اقتناء متطالباتهم الخاصة في الشهر الكريم.





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تحرص دائما إدارة سلسلة محال كارفور مصر على مشاركة كافة المصريين في كل مناسباتهم واحتفالتهم، بعمل خصومات وتخفيضات كبيرة تصل حتى 50% على كافة المنتجات الموجودة تحت سقف واحد سواء من “أجهزة كهربائية، وأدوات منزلية، وأدوات الزينة التي تعلق في المنازل والشوارع احتفالا بالشهر المبارك، وكذلك منتجات اللحوم والمواد الغذائية والألبان ، والملابس والياميش والمكسرات” وغيره العديد من المنتجات الموجودة بداخل المتجر.





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حرصا مننا على متابعينا الكرام سوف نعرض لكم مجلة عروض كارفور الخاصة لشهر رمضان المبارك 2021 حتى تتمكنوا من تحديد المنتجات التي تريدون شرائها وتحديد الميزانية الخاصة لشراء هذة المنتجات، وذلك لأن للشهر المبارك طقوس ومراسم احتفالات خاصة تختلف عن باقي الشهور.







