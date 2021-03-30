تحريات المباحث تكشف مفاجآت في واقعة مصرع طفلتين بسبب خيانة والدتهم بشبرا

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية في واقعة اتهام أم بالتسبب في وفاة طفلتيها، بسبب تسرب الغاز أثناء علاقة آثمة بينها وبين عشيقها داخل شقتها في شبرا الخيمة، أن العشيق والمتهمة تعرفا علي بعضهما عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وكان يتردد على شقتها في غياب زوجها.



وأضافت التحريات والتحقيقات، أن المتهمين أقرا بذلك، وتبين أنه في يوم الحادث اتفقت المتهمة وعشيقها على اللقاء في المنزل بعد خروج زوجها، فتوجه العشيق إلى شقتها لممارسة علاقة آثمة معها، إلا أنهما أصيبا باختناق، بسبب تسريب الغاز، كما أصيبت طفلتيها وتوفيتا في الحال.



كما امرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامات زوجها لها بالزنا والتسبب في وفاة طفلتيهما.



وكانت المتهمة أصيبت باختناق وجرى إيداعها العناية المركزة وعقب تحسن حالتها الصحية، جرى التحقيق معها في نيابة شبرا الخيمة، وتقرر حبس عشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق.



كان قد تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة الطفلتين "منى.ا"، 8 سنوات، وشقيقتها "ميرال.ا"، 6 سنوات، إثر إصابتهما باختناق داخل مسكنهما الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب تسرب غاز.



جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، حيث تبين أن تسرب غاز تسبب بوفاة الطفلتين وإصابة والدتهما وآخر كان رفقتها.