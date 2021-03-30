



امساكية رمضان 2021.. اعرف موعد السحور والإفطار طوال الشهر الكريم وعدد ساعات الصوم





كشفت الحسابات الفلكية، أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل، ويتبقى 15 يوما تفصلنا عن الشهر الكريم.





ووفق حسابات الفلك، فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.





ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية).





وننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، امساكية شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجرية، وهي كالتالي:-







