



قمر الدين بـ 27 جنيه.. تعرف على اسعار ياميش رمضان 2021 في مصر





أسعار ياميش رمضان 2021، يتصدر الأن محرك البحث من قبل المواطنين المصريين عن اسعار ياميش رمضان 2021 التي تعد من أساسيات طقوس احتفالات المصريين بالشهر المبارك “رمضان الكريم” الذي سوف يهل علينا خلال أيام قليلة ليطل بنورة على الأمة الإسلامية .





اسعار ياميش رمضان 2021

يعد الياميش من الأساسيات في شهر رمضان، تحرص على شرائه ربة المنزل المصرية لعمل الخشاف والحلويات كا القطايف والكنافة الذي ينتظرها المسلمون من العام للعام، ولأننا من خلال موقعنا نحرص على نشر كل مايهم المتابعين فسوف نوضح أسعار الياميش لشهر رمضان 2021.





سعر الياميش

بدأت المحلات والأسواق والجمعيات الإستهلاكية في عرض ياميش رمضان وكا المعتاد أن كل محل يختلف بعض الشي عن الأخر في الأسعار ودائما يبحث المواطن عن المنتج الأكثر جودة والأقل تكلفة وحتى يكون على دراية بالأسعار سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال فهي كا الأتي:-





- سعر البلح الجاف تتراوح من 9 جنيهات حتى 17 جنية لعمل التمر باللبن.

- سعر البلح الرطب الـ 700 جرام بـ 20 جنيها.

- سعر قمر الدين 27 جنيها.

- سعر كيلو الزبيب يتراوح من 20 جنيها حتى 24 جنيهات.



