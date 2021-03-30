Advertisements

دمشق تعلن آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس السوري بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:14 ص
الرئيس السوري
الرئيس السوري
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات السورية، صباح اليوم الثلاثاء، تعافي الرئيس بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا، وعودتهما لمزاولة عملهما بشكل طبيعي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية، بإصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

 

وقد ذكرت وزارة الصحة السورية، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 11138 إصابة بينها 5192 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 51 مصابا بالفيروس.

 

ولفت الصحة السورية، إلى أن معظم الإصابات الجديدة تركزت في محافظة حمص التي سجلت 25 إصابة جديدة تلتها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، ثم طرطوس بـ 17 إصابة.

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 10 ساعات

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة رحيل "المشاغب" عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ردود فعل قوية بعد إعلان مانشستر سيتي رحيل أجويرو

منذ ساعة و 16 دقيقة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

08:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان