8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس، وذلك انخفاضاً من 15 حالة في اليوم السابق.

وفي بيان للجنة الصينية، قالت فيه إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وسجلت الصين أيضاً ست إصابات جديدة خالية من الأعراض، تراجعاً من 18 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وأفادت اللجنة الصحية بالصين، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي بلغ 90190 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.