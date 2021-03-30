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تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل منافسات الجولة القادمة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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 نستعرض زوار لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة ال17 والمقرر لها الجمعة الثاني من أبريل القادم.


ويستمر الفارس الأبيض فريق الزمالك، في صدارة ترتيب الدوري بعد تغلبه على سيراميكا كليو باترا بهدفين نظيفين.


فيما يواصل المارد الأحمر مواصلة الضغط على نادي الزمالك، من أجل احتلال قمة الدوري ، وذلك بعد تغلبه على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الاسماعيلية ضمن مؤجلات الإسبوع الثاني عشر من الدوري.

وجاء ترتيب الدوري على النحو التالي:
1 الزمالك 33
2 الأهلي 27
3 بيراميدز25
4 الاتحاد25
5 إنبي24
6 مصر للمقاصة24
7 المصري23
8 سموحة22
9 غزل المحلة 22
10 الجونة21
11 سيراميكا كليوباتر21
12 أسوان 17
13 المقاولون العرب15
14 طلائع الجييش14
15 البنك الأهلي14
16 وادي دجلة12
17 الإسماعيلي 11
18 الإنتاج الحربي 10

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