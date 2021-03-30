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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في السوق المحلي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
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استقرت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في السوق المحلي خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استملاار لاستقراره خلال تعاملات أمس في ظل تراجع الذهب العالمي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-3-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 873.31 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 800.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 764.91 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 655.64 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 511.40 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 437.09 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 10 يسجل 364.54 جنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24 تسجل 27،187.15 جنيه

أسعار الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 1726.35 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1724.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس "العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه الذهب على المدى القصير... إذا اكتسبت موجات بيع السندات زخما، فقد يتراجع الذهب سريعا لما دون 1700 دولار".

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام والتي بلغتها في 18 مارس، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وطرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 بوتيرة أسرع كثيرا من أوروبا مما جذب المستثمرين للعملة الأمريكية.

ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب الذي يهيمن الدولار على تقييمه مكلفا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومما زاد من الضغوط على الذهب، ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، مما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.82 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2644.18 دولار ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1176.42 دولار.


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