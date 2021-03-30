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تعرف على موعد تشيلسي وبورتو في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا، علي فريق بورتو البرتغالي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام مباراة تشيلسي وبورتو في دور الثمانية من التشامبيونزليج على ملعب الدراجاو، يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل المقبل، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.


يذكر ان البلوز تأهل إلي هذا الدور، بعدما تجاوز أتليتكو مدريد في دور الـ 16، حيث حقق الفوز ذهابًا بهدف نظيف خارج الأرض، وانتصر إيابًا في عقر داره بهدفين نظيفين.


بينما بورتو حقق المفاجأة واقصي يوفنتوس الإيطالي، علي الرغم من الهزيمة في الإياب بنتيجة 3-2، ولكن فوزه في البرتغال 2-1، منحه الأفضلية بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.


يذكر ان الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي، سيلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

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