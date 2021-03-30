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أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30-3-2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.

تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وتراوح بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، بينما سجل البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

 وسجل البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، وسجل  لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيه، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

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