أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في أسواق الجملة

استقرت أسعار الخضراوات بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وذلك بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب في السوق، وجاءت أسعار الخضراوات اليوم على النحو التالي:





أسعار الخضراوات اليوم:





سجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه، فيما سعر كيلو البطاطس 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل 7 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل حامى 5 جنيهات.





أما سعر كيلو الفلفل رومى فسجل 6 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الوان 15 جنيهات، وسعر كيلو ليمون 20 جنيهات، وسجل سعر كيلو بذنجان ابيض 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو بذنجان رومى 3 جنيهات، وسعر كيلو بذنجان عروس 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو كوسة 5 جنيهات ، وسجل سعر كيلو فاصوليا خضراء 8 جنيهات.





سجل سعر كيلو بسله خضراء 8 جنيهات، وسعر كيلو بطاطا 5 جنيهات، وسعر كيلو قلقاس 7.5 جنيهات، وسعر كيلو كرنب 10 جنيهات، وسعر كيلو قرنبيط 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو سبانخ 4 جنيهات، وسعر كيلو ثوم 10 جنيهات، وسعر كيلو ملوخية 10 جنيهات، وسعر الكابوتشا 5 جنيهات.











