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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في أسواق الجملة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وذلك بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب في السوق، وجاءت أسعار الخضراوات اليوم على النحو التالي:

أسعار الخضراوات اليوم:

سجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه، فيما سعر كيلو البطاطس 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل 7 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل حامى 5 جنيهات.

أما سعر كيلو الفلفل رومى فسجل 6 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الوان  15 جنيهات، وسعر كيلو ليمون 20 جنيهات، وسجل سعر كيلو بذنجان ابيض 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو بذنجان رومى 3 جنيهات، وسعر كيلو بذنجان عروس 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو كوسة 5 جنيهات ، وسجل سعر كيلو فاصوليا خضراء 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو بسله خضراء 8 جنيهات، وسعر كيلو بطاطا 5 جنيهات، وسعر كيلو قلقاس  7.5 جنيهات، وسعر كيلو كرنب 10 جنيهات، وسعر كيلو قرنبيط 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو سبانخ 4 جنيهات، وسعر كيلو ثوم 10 جنيهات، وسعر كيلو ملوخية 10 جنيهات، وسعر الكابوتشا 5 جنيهات.



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