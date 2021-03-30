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حمادة بركات مدير أعمال مطربة مهرجانات في "فارس بلا جواز" (خاص)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان حمادة بركات في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فارس بلا جواز"، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وهو من إنتاج شركة وان تياترو فيلم.


وقال حمادة بركات في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، حيث يُجسد دور شاب يُدعى "حمادة"، وهو مدير أعمال"نوسا"مطربة المهرجانات التي تأتي لإحياء حفل زفاف مصطفى قمر، ويحدث بينهم العديد من المواقف كوميدية.

وأوضح حمادة بركات أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "فارس بلا جواز" أنه تأليف فداء الشندويلي، بطولة مصطفى قمر، مُضيفًا :"بحب مصطفى قمر من صغري، كنت بسمعه طول الوقت في فترة شبابي، وده أول تعاون بيني وبينه، ومعتز حسام صديق ليا، ومي كساب وهي اجدع واحدة شفتها في الشغلانة كلها".

مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفي قمر، صلاح عبدالله، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، راندا عبد السلام، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، سامي مغاوري، ندى موسى، فاطمة عادل.
حمادة بركات مدير أعمال مطربة مهرجانات في "فارس بلا جواز" (خاص)
حمادة بركات مدير أعمال مطربة مهرجانات في "فارس بلا جواز" (خاص)
حمادة بركات مدير أعمال مطربة مهرجانات في "فارس بلا جواز" (خاص)
حمادة بركات مدير أعمال مطربة مهرجانات في "فارس بلا جواز" (خاص)

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