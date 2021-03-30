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تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد ياسر عبد الوهاب، المدرب العام لفريق كرة السلة بالزمالك، أنه حزين على ما حدث في حق الرياضة المصرية.

وقال ياسر خلال حواره مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لعبنا أمام الأهلي في الدور الأول في حضور الجمهور، إذا ما كان هناك قرار بمنع حضور الجمهور فلماذا واجهنا الأهلي والاتحاد في حضور الجماهير 

وتابع: "علاقتنا بالأهلي ليس بها أزمة، ما الأزمة في حضور لاعبو فريق كرة القدم المباراة؟" 

وأضاف: "لبينا طلب الأهلي وقمنا بإخراج الجماهير ولم يتواجد سوى لاعبي فريق الكرة،المتواجدون في صالة الزمالك لم يتعدوا الـ 50 فرد من بينهم لاعبي الفريق".

ومن جهه أخرى رد أحمد الجارحي مدرب العام لفريق السلة بالأهلي خلال مداخلة هاتفية قائلا: "التزمنا بتطبيق اللوائح في منع الجماهير من حضور مباريات السلة، اللوائح تنص على اقتصار الحضور لأعضاء المجلس،  وننتظر احتساب المباراة لصالح الأهلي".

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