خبير أرصاد: سحب رعدية على مناطق عدة بالممكلة

قال خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع نشوء سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية نشطة على بعض المناطق.

وكتب الحربي، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها إن هناك «تكثفًا رطبًا ما بين حائل والمدينة المنورة وحتى شمال غرب القصيم وغربها، يتوافق مع دفء سطحي عالٍ مما يعني فوارق حرارية رأسية تساعد على نشوء سحب رعدية ممطرة تشمل حائل وجبال المدينة الشرقية وصولًا إلى غرب القصيم وحتى شمال حائل نواحي جبه».

ولفت الحربي، إلى احتمالية نشاط للرياح السطحية الجنوبية الغربية والغربية المغبرة أقصى جنوب منطقة تبوك نواحي شرق العلا وجنوب تيماء وصولًا لشمال غرب منطقة حائل نواحي الشملي، موضحًا أن هبوب هذه الرياح المغبرة ناتج عن تمركز ضغط سطحي منخفض نواحي شرق وشمال شرق تيماء.