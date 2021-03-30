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ميدو يكشف مفاجأة عن قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:31 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان بإمكانه أن يكون في المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر على مر التاريخ، خلف حسام حسن الهداف التاريخي برصيد 69 هدف.

وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار،" كنت سأكون ثاني هدافي منتخب مصر بعد حسام حسن، إذا لم ادخل في أزمة مع حسن شحاته، مقارنة بعدد الأهداف التي سجلتها والمباريات التي لعبتها".

جدير بالذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أصبح في المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر على مر التاريخ، برصيد 43 هدف، بعد هدفيه في شباك جزر القمر، أمس الإثنين.

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ميدو منتخب مصر

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