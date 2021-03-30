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مصطفى كيجو يكشف كواليس أزمة مباراة الأهلي
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:25 ص
محمد ذكي
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أكد مصطفى مكاوي، كيجو، نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، أنه كان هناك تأمين غير مسبوق لمباراة فريقه مع النادي الأهلي.
وقال مطصفى كيجو، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي احمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"كان هناك تأمين غير طبيعي لمباراة الأهلي، حيث لم أرى هذا التأمين من قبل".
وأضاف :"كان هناك بعض اللاعبين الناشئين يرغبون في حضور المباراة، ولكن الأمن رفض السماح لهم بالحضور، وبعد ذلك تواجد شيكابالا وبعض من لاعبي الزمالك، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية، ولكن النادي الأهلي، رفض خوض المباراة إلا بخروجهم".
وتابع :"كنا في صالة الأهلي في الدور الأول، وكان يتواجد خالد بيبو، وبعض الجمهير، ولم يعترض أي شخص"، مضيفًا :"أمر جيد أن يتواجد بعض نجوم الكرة لمشاهدة مباريات كرة السلة، حيث يساعد ذلك في انتشار اللعبة".
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