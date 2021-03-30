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مصطفى كيجو يكشف كواليس أزمة مباراة الأهلي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
محمد ذكي
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أكد مصطفى مكاوي، كيجو، نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، أنه كان هناك تأمين غير مسبوق لمباراة فريقه مع النادي الأهلي.

وقال مطصفى كيجو، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي احمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"كان هناك تأمين غير طبيعي لمباراة الأهلي، حيث لم أرى هذا التأمين من قبل".

وأضاف :"كان هناك بعض اللاعبين الناشئين يرغبون في حضور المباراة، ولكن الأمن رفض السماح لهم بالحضور، وبعد ذلك تواجد شيكابالا وبعض من لاعبي الزمالك، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية، ولكن النادي الأهلي، رفض خوض المباراة إلا بخروجهم".

وتابع :"كنا في صالة الأهلي في الدور الأول، وكان يتواجد خالد بيبو، وبعض الجمهير، ولم يعترض أي شخص"، مضيفًا :"أمر جيد أن يتواجد بعض نجوم الكرة لمشاهدة مباريات كرة السلة، حيث يساعد ذلك في انتشار اللعبة".

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