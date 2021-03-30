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ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها اليوم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء بفضل آمال بتعاف اقتصادي قوي، بينما غض المستثمرون الطرف عن تعثر صندوق تحوط أمريكي أثر سلبا على أسهم البنوك في اليوم السابق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، ليُتداول أقل من واحد بالمئة عن مستواه القياسي المرتفع، فيما قادت أسهم البنوك المكاسب.

وصعد سهم البنك السويسري كريدي سويس 0.8 بالمئة بعد أن هوى قرابة 14 بالمئة في الجلسة السابقة إذ حذر من خسائر "مرتفعة بشكل كبير" بعد تعثر صندوق أرشيجوس كابيتال.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة ليبلغ ذروة جديدة، بدعم من شركات صناعة السيارات وصعود سهم دويتشه بنك 1.7 بالمئة.

وصعد سهم سيلنيكس المشغلة لأبراج الهاتف المحمول الإسبانية نحو 1.5 بالمئة بعد أن دشنت زيادة لرأس المال بقيمة سبعة مليارات يورو (8.23 مليار دولار).

 

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