Advertisements

البورصة تستهل تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:24 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب علي الأسهم القيادية


مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10749.8 نقطة، كماارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1974.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2926.4 نقطة.

أخبار تهمك

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

حقيقة رحيل "المشاغب" عن الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ أقل من ساعتين

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ردود فعل قوية بعد إعلان مانشستر سيتي رحيل أجويرو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان