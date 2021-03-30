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البورصة تستهل تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:24 ص
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب علي الأسهم القيادية
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10749.8 نقطة، كماارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1974.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2926.4 نقطة.
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