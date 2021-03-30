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"التخطيط": المرأة تستحوذ على 62% من تمويلات المشروعات الصغيرة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاهتمامُ بالمرأةِ برز وقت جائحة كورونا فى نمو التمويل متناهي الصغر، واستحوذت المرأة على 62% من تمويل جمعيات التمويل متناهي الصغر خلال عام 2020، من اجمالى عددٍ المستفيدين.
 
وأوضحت التخطيط، فى تقرير حديث لها، أن العام الماضى شهد نمو التمويل متناهي الصغر الموجه للمرأة، حيث قفزت أرصدة التمويل من جمعيات التمويل متناهي الصغر من حوالي 8 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض التي تم تنظيمها 67% من إجمالي المشاركين.
 
وأكد التقرير، أن المرأةَ حققت قفزاتٍ متوالية ومكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن 2017 عامًا للمرأةِ المصرية في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصرُ هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.
 

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