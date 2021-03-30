Advertisements
"علوي الباشا" يشيد بتجربة البحرين في مجال حقوق الإنسان
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:35 ص
هالة الشحات
Advertisements
أشاد النائب علوي باشا بن زبع، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، بالاهتمام الكبير من جانب الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ملك مملكة البحرين بمجال حقوق الإنسان ومبادرته بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنها مبادرة رائدة ومتميزة تكرس الاهتمام على أعلى مستوى لتعزيز منظومة حقوق الإنسان كنموذجا يحتذى به وتعكس رعاية واعتمام المملكة بحقوق الإنسان وفق المعايير الإنسانية والعالمية.
وأضاف "الباشا"، خلال كلمته بمؤتمر المؤتمر الدولي حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي نظمته افتراضيا جمعية المرصد لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بالتعاون مع جامعة الجنان اللبنانية، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي تتبنى دعوة الدول والبرلمانات العربية إلى سرعة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي جاءت بمبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مؤكدًا على اهتمام البرلمان العربي وشروعه في وضع خطة عمل وتنسيق مع البرلمانات الوطنية العربية لضمان دخول النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حيز النفاذ في أقرب الآجال.
ولفت "علوى"، إلى أن لجنة حقوق الانسان بالبرلمان العربي هي لجنة ذات طبيعة برلمانية شعبية تعد تقارير ورؤى وترفع توصيات بشأن قضايا حقوق الانسان إلى البرلمان العربي، إضافة إلى التصدي لما تتضمنه تقارير وبيانات الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان من معلومات مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، أما لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان فهي لجنة مستقلة ومنتخبة من الدول الأطراف في الميثاق تعمل على متابعة تنفيذ أحكام الميثاق من خلال تقارير دورية تقدمها الدول الأعضاء، وكذلك تناقش تقارير منظمات المجتمع المدني في هذه الدول، أما اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان فهي لجنة تمثل الدول العربية والتي تضع الخطط والاستراتيجيات لتعزيز حقوق الانسان في الدول العربية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements