تعرف علي الشركات التي قامت ببيع أسهم خزينة بجلسة الأمس

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع عدد 442 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الاثنين في السوق المفتوح، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه عدد 3.7 مليون سهم من إجمالي 7.26 مليون سهم، ويتبقى عدد 3.5 مليون سهم، كما باعت شركة الشرقية-ايسترن كومباني 6.31 مليون سهم خلال جلسة أمس.

حققت مدينة نصر للإسكان أرباحاً بلغت مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



