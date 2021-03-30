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" أوراسكوم القابضة " تطلق شركة جديدة لخدمات الدفع الإكتروني

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن إطلاق شركة جديدة للتكنولوجيا المالية (Fintech) وخدمات الدفع الإلكتروني في السوق المصرية بالشراكة مع شركة أكسيل، برأس المال المبدئي المدفوع للشركة المالية الجديدة أكثر من 100 مليون جنيه 


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه من المتوقع أن يصل رأس المال إلى نصف مليار جنيه، طبقًا لخطة الشركة وتستهدف الشركة الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.


شار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 17.89 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 92.4 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للخسارة لتسجل نحو 19.6 مليون جنيه خسائر في الربع الثالث من 2020، مقابل 61.15 مليون جنيه أرباحاً في الربع المقارن من 2019.

وتراجعت إيرادات التشغيل لأوراسكوم للاستثمار خلال التسعة أشهر لتسجل 729.28 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 788.65 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، فقد تحولت الشركة من الخسائر إلى الربحية خلال التسعة أشهر الأولى لتسجل صافي أرباح بلغ 47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 295.19 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي

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