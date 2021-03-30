" أوراسكوم القابضة " تطلق شركة جديدة لخدمات الدفع الإكتروني

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن إطلاق شركة جديدة للتكنولوجيا المالية (Fintech) وخدمات الدفع الإلكتروني في السوق المصرية بالشراكة مع شركة أكسيل، برأس المال المبدئي المدفوع للشركة المالية الجديدة أكثر من 100 مليون جنيه









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه من المتوقع أن يصل رأس المال إلى نصف مليار جنيه، طبقًا لخطة الشركة وتستهدف الشركة الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.







