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ضبط عاطلين كونا عصابة لتزوير الشهادات الطبية بالمحاكم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطلين لتزويرهما الشهادات الطبية، وترويجها بين المترددين على المحاكم، وجرى التحفظ على المتهمين، وبحوزتهم عدد من الشهادات مختومة بأختام جهات حكومية، ومنسوبة لبعض الأطباء والهيئات، وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ممارسة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، نشاطا إجراميا، تمثل في تزوير الشهادات الطبية اللازمه لتقديمها لمحاكم الاستئناف، كدليل عذر في حالة عدم حضور المتهم للجلسات، وبيعهما وترويجهما تلك الشهادات على المترددين على المحاكم بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، جرى ضبطهما، وعثر بحوزتهما وبمسكنهما على عدد من الشهادات الطبية منسوب صدورها لعدد من الأطباء والمستشفيات ممهورة بخاتم منسوب لذات الجهات، ومبلغ مالب و2 أكلاشيه، وكارنيه لأحدهما منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، يفيد أنه موظف بها مزور بالكامل.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، أمرت بحبسهما على ذمة الواقعة، وطلب تحريات المباحث حولها، والتجديد لهما في المواعيد القانونية، وتحريز المضبوطات.

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