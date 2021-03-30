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المركز الأول في مجال التكنولوجيا.. جامعة حلوان تحصد مراكز متقدمة في اليوم الثاني لمسابقة رالي ريادة الأعمال

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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حصدت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مراكز متقدمة في اليوم الثاني لمسابقة رالي ريادة الأعمال للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمقامة بمدينة شرم الشيخ، فقد فاز طلاب جامعة حلوان بالمركز الأول في مجال التكنولوجيا والمركز الثاني في المجال الصناعي.

وقد أبدى الأستاذ الدكتور ماجد نجم سعادته البالغة بأبناء جامعة حلوان إذ تميزوا وسط أقرانهم بنجاحاتهم   المتكررة في مجالات شتى مؤكدًا على حرص الجامعة على إعداد الكوادر الطلابية للمنافسة الشريفة والإيجابية، وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل ورفع الحس الابتكاري ودعم الأفكار التي يمكن أن تسهم بدورها في التنمية المجتمعية ومواكبة رؤية الدولة.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي على أهمية الأنشطة والمسابقات الطلابية حيث تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين طلاب جامعة حلوان وطلاب الجامعات الأخرى وبسط المعارف أمام الطلاب وبناء مداركهم وتوسيعها.

هذا وقد حصل على المركز الأول في مجال التكنولوجيا فريق شركة Recall الذي يضم الطالب زياد حسين محمد حسين والطالبة يمنى محمد عبدالمنعم من برنامج BIS بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

كما حصل على المركز الثاني في المجال الصناعي فريق Integrated laptop sleeves الذي يضم الطالبة حبيبة أحمد عبدالرحمن، والطالب أحمد طارق أنور من كلية الفنون التطبيقية.

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