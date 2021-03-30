Advertisements

أليو ديانج ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
انتظم أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء. 


ووصل ديانج في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركته في معسكر المنتخب المالي خلال الفترة الماضية. 


وشارك ديانج في التدريبات البدنية والجماعية للفريق بعدما أدى جلسة تدريبات استشفائيه قبل انطلاق المران صباح اليوم. 


 وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قد عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، وتحدث إليهم عن أهمية مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وحرص على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة قبل انطلاق المران. 


ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاهلي الابطال الأهلي يتراجع

أخبار تهمك

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ 18 دقيقة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 12 ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الكشف عن عرض برشلونة لضم نجم ليفربول

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تفاصيل جلسة لاسارتي مع "رمضان والشيخ" في الأهلي

أجاي وبادجي ينتظمان في مران الأهلي

محاضرة نظرية مطولة للاعبي الأهلي.. ومصطفى شوبير ينتظم في تدريبات حراس المرمى

والتر بواليا ينتظم في تدريبات الأهلي

جلسة مطولة بين موسيماني ونجم الأهلي للاطمئنان على حالته

موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مواجهة المريخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

10:13 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان