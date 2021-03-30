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الكشف عن عرض برشلونة لضم نجم ليفربول

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي جورجينو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي أصبح على أعتاب الإنضمام إلى برشلونة الإسباني.


وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة بات قريبا من التوصل لاتفاق مع النجم الهولندي بطلب من مواطنه رونالد كومان المدير الفني للبرسا على الرغم من فشل الصفقة في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فينالدوم ينتهي عقده في الصيف المقبل مع ليفربول ويقترب من الاتفاق مع برشلونة في صفقة انتقال حر للنجم الهولندي البالغ من العمر 30 عامًا.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يقترب من الاتفاق مع فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا بعقد لمدة 3 سنوات ومن المقرر أن يحصل النجم الهولندي على راتب يبلغ قدره 8 ملايين يورو سنويًا وهو أكبر من الذي يحصل عليه في ليفربول.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان الإيطالي كان ضمن المهتمين بالتعاقد مع فينالدوم ولكن لم يتوصل لاتفاق مع النجم الهولندي أو يقدم عرضًا رسميًا له خاصة وأن فينالدوم كانت رغبته اللعب تحت قيادة مواطنه كومان.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة فشلت في الصيف الماضي بسبب عدم قدرة برشلونة على دفع المقابل المادي الذي طلبه ليفربول على الرغم من أن الريدز كان مقتنعًا برحيل فينالدوم لذلك تعاقد مع تياجو ألكانتارا.


ولفتت الصحيفة الإسبانية أن تواجد رونالد كومان المدير الفني الهولندي في برشلونة كان عاملًا لإقناع فينالدوم في الانتقال إلى النادي الكتالوني.

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