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احتفالاً باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية.. وزارة الداخلية تُنظم زيارات لعدد من المستشفيات (صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام وفد من الضباط والضابطات بزيارة المحجوزات من السيدات بعدد من المستشفيات، وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهن، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وحرصها على دعم أواصر التواصل مع المواطنين.

وفى ذات السياق قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بإستقبال عدد من السيدات لتوقيع الكشف الطبى عليهن بمستشفيات الشرطة بالمجان، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد (2005) سيدة فى جميع التخصصات الطبية وذلك خلال أيام الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس وصرف الأدوية اللازمة لكل حالة.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل أُطر التواصل والمشاركة الإجتماعية مع كافة أطياف وفئات المجتمع.




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