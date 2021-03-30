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المطران عطا الله حنا: " نحذر من الفجوة الكبيرة في التطعيم بين الدول الغنية والفقيرة"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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حذر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم من الفجوة الكبيرة في التطعيم بين الدول الغنية والفقيرة مطالبا بأن يتم توفير التطعيمات المطلوبة في مواجهة جائحة الكورونا لكل الشعوب والا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق، فالشعوب الفقيرة يحق لها ان تنال هذا التطعيم كما هو حال الدول الغنية ولا يجوز التعامل بعنصرية في هذه المسألة الصحية.

تابع حنا على صفحته الرسمية بفيس بوك: ونشهد حالة من التمييز العنصري في مسألة التطعيمات حيث ان الدول الغنية القادرة على توفير التطعيم لسكانها انما تقوم بذلك اما الدول الفقيرة فلا حول لها ولا قوة وما يصلها من التطعيمات انما هي كميات قليلة لا تكفي وهذا هو حالنا كفلسطينيين حيث ان التطعيمات التي وصلت لا تغطي الا شريحة صغيرة من ابناء شعبنا.

أختتم: ونطالب الدول الغنية بأن تساعد الدول الفقيرة في هذه المسألة الضرورية وذلك لاسباب اخلاقية فلا يجوز للدول الفقيرة ان تُحرم من اللقاحات ولا يجوز ان تُحرم اية دولة لاعتبارات سياسية او غيرها من الاعتبارات فصحة الناس لا يجوز ان تكون رهينة لاي اعتبار سياسي او اجندات اقتصادية او مالية اومصالح دولية.

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