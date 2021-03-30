الأرصاد: الطقس لطيف والعظمى على القاهرة 20 درجة (فيديو)



القاهرة العظمى 20 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 13.

سيوة العظمى 21 والصغرى 8.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 14.

دمياط العظمى 18 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 11.

السويس العظمى 21 والصغرى 11.

العريش العظمى 19 والصغرى 13.

طابا العظمى 23 والصغرى 13.

سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 4.

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 24 والصغرى 17.

الفيوم العظمى 21 والصغرى 11.

بني سويف العظمى 21 والصغرى 10.

المنيا العظمى 22 والصغرى 9.

أسيوط العظمى 22 والصغرى 9.

سوهاج العظمى 23 والصغرى 11.

قنا العظمى 24 والصغرى 12.

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع رياح معتدلة، وأن يكون مائلا للبرودة أيضًا على السواحل الشمالية ورياح معتدلة، ومعتدلا على جنوب سيناء ورياح نشطة، ولطيفا على شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس باردا على الأنحاء كافة ليلًا، مع تكون شبورة مائية على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وستكون درجات الحرارة كالآتي: